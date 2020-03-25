2020-03-25T00:38:44+03:00
В мире

Рейтинг Трампа вырос на фоне борьбы с коронавирусом

Действия президента США одобряют 49% американцев, не одобряют 45%
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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На фоне предпринимаемых в Соединенных Штатах мер борьбы с распространением коронавируса COVID-19 американцы стали лучше относиться к своему президенту. Так, по итогам соцопросов американского института общественного мнения Gallup, действия Дональда Трампа одобряют 49% граждан США, не одобряют 45%.

Исследование проводилось с 12 по 22 марта. Таким образом, рейтинг одобрения нынешнего главы Белого дома впервые за все время его президентства на четыре процента превысил его антирейтинг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что доволен тем, как ведется борьба с новым заболеванием в Штатах, он также сообщил, что уже к Пасхе, 12 апреля, хотел бы снять введенные из-за коронавируса ограничения на въезд в страну.

Между тем, по данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), на территории США зафиксировано 46 450 случаев заражения COVID-19, скончались 593 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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