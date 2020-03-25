Рейтинг Трампа вырос на фоне борьбы с коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T00:38:44+03:00

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На фоне предпринимаемых в Соединенных Штатах мер борьбы с распространением коронавируса COVID-19 американцы стали лучше относиться к своему президенту. Так, по итогам соцопросов американского института общественного мнения Gallup, действия Дональда Трампа одобряют 49% граждан США, не одобряют 45%.

Исследование проводилось с 12 по 22 марта. Таким образом, рейтинг одобрения нынешнего главы Белого дома впервые за все время его президентства на четыре процента превысил его антирейтинг.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что доволен тем, как ведется борьба с новым заболеванием в Штатах, он также сообщил, что уже к Пасхе, 12 апреля, хотел бы снять введенные из-за коронавируса ограничения на въезд в страну.

Между тем, по данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), на территории США зафиксировано 46 450 случаев заражения COVID-19, скончались 593 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU