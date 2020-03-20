2020-03-20T21:21:12+03:00
Коронавирус Covid-19

«Система работает!»: Трамп доволен тем, как США борются с коронавирусом

Американский лидер также высоко оценил вклад губернаторов Нью-Йорка, Калифорнии, в Майами
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Система работает!»: Трамп доволен тем, как США борются с коронавирусом«Система работает!»: Трамп доволен тем, как США борются с коронавирусомФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что доволен тем, как Соединённые Штаты борются с распространением коронавируса COVID-19.

«Я доволен тем, как все идет (…) для меня честь видеть, как работают граждане США. Система работает! Они работают тем, что они не работают», - сказал американский лидер, по всей видимости имея в виду предпринятые широкомасштабные карантинные меры.

Однако глава Белого дома предложил дождаться результатов через 14 дней, чтобы понять, чего действительно удалось достичь.

Напомним, ранее американский лидер заявил, что у Белого дома есть «отлично скоординированный и тщательно отлаженный» план по борьбе с болезнью. Однако Трампу все таки пришлось объявить чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса, что позволит предоставить дополнительную федеральную помощь штатам и населенным пунктам.

Накануне 19 марта, власти Соединённых Штатов пообещали, в течение трех ближайших недель выплатить гражданам по одной тысяче долларов на взрослого и по 500 долларов на ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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