Трамп хочет начать отмену введенных из-за коронавируса ограничений с Техаса

25 Март 2020 2020-03-25T05:11:07+03:00

Ранее глава Белого дома заявил, что рассчитывает снять запрет на въезд в страну к 12 апреля

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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме сказал, что к пасхальным праздникам рассчитывает хотя бы частично возобновить работу частного сектора, приостановленную из-за вспышки коронавируса COVID-19 в Штатах.

При этом американский лидер отметил, что, по его мнению, начать постепенную отмену ранее введенных санитарных ограничений можно с Техаса и Среднего Запада, передает агентство Reuters. При этом он пообещал учитывать рекомендации ведущих вирусологов страны.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что доволен тем, как ведется борьба с новым заболеванием в Штатах, он также сообщил, что уже к Пасхе, 12 апреля, хотел бы снять введенные из-за коронавируса ограничения на въезд в страну.

Между тем, по данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), на территории США зафиксировано более 53 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались 696 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768451" frameborder="0"></iframe> Трамп отскочил от врача, когда она сообщила о повышенной температуре.

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Предыдущие шесть модификаций вируса были известны десятки лет, но чтобы вызвать глобальную пандемию, им не хватало одной мутации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU