2020-03-25T07:40:24+03:00
Происшествия

После сильного землетрясения на Курилах объявили угрозу цунами

По данным Геофизической службы РАН, в Северо-Курильске ощущались подземные толчки на 6 баллов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,2В Северо-Курильском районе Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,2Фото: REUTERS
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В среду, 25 марта, на северных Курилах произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 13:49 по местному времени (05:49 мск). Их эпицентр располагался в 228 километрах восточнее острова Онекотан и примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 42 км.

Позже в Северо-Курильском районе Сахалинской области была объявлена угроза цунами. Об этом журналистам сообщили в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«В Северо-Курильском районе после мощного землетрясения объявлена тревога цунами», - приводит Интерфакс слова представителя РАН.

Собеседник агентства уточнил, что в Северо-Курильске подземные толчки ощущались на шесть баллов. Сейчас, по его данным, сотрудники экстренных служб города осматривают здания на предмет повреждений. По предварительным данным регионального главка МЧС, пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что землетрясение было довольно продолжительным, его почувствовали и жители Петропавловска-Камчатского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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