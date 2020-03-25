Участникам парада Победы будут измерять температуру

25 Март 2020 2020-03-25T10:31:12+03:00

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Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади. Те, кто пройдут по Красной площади торжественным маршем находятся под постоянным наблюдением медиков, и регулярно измеряют температуру. Помимо этого, введены обязательные медосмотры, а призывникам запрещено покидать территории частей до юбилейной даты.

Парадные расчеты из регионов уже прибыли в Подмосковье. Их расквартировали на территории области, где они отрабатывают строевой шаг на плацу. В основном тренировки проходят в Алабино.

- Распорядок дня военнослужащих позволит сохранить их здоровье и предотвратить распространение инфекций в воинском коллективе. Медицинские проверки в военном коллективе организовать не сложно, это можно делать даже на утреннем смотре, тогда же оценивать внешний вид солдат, - рассказал доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

Врачи-инфекционисты соглашаются, что в существующих условиях самым правильным будет ограничить контакты военнослужащих.

- Но одного измерения температуры явно недостаточно. На определенных стадиях у некоторых людей COVID-19 может и не вызывать повышенной температуры. Сейчас необходимо внимательно относиться к любым, даже самым малозаметным симптомам, - комментирует «Известиям» врач-инфекционист Анна Орешкова.

Стоит отметить, что самочувствие участников парада и в прежние годы всегда было на особом контроле.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2020-м военный парад на Красной площади будет более масштабным, он продлится полтора часа. В церемонии примут участие 15 тыс. военнослужащих и 375 единиц сухопутной и авиационной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU