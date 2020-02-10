Парад Победы в 2020 году на Красной площади будет длиться 1,5 часа

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:15:51+03:00

Приглашение к участию в Параде Победы направили военнослужащим в 20 стран мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2019 году праздничный парад по случаю 74-летия Победы длился около часа

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Торжественный парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы, будет длиться полтора часа. Больше, чем парад 2019 года, который длится около часа.

Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, в Москву 9 мая прибудут иностранные делегации. Среди лидеров стран, которые уже ответили согласием президент Франции Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Индии Нарендру Моди.

- Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов,-приводит слова Шойгу РИА Новости.

Участвовать в параде будут 15 тысяч военных, зрители увидят 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

- Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100,- сообщил Сергей Шойгу.

Парад Победы на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU