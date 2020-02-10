2020-02-10T16:15:51+03:00
Общество

Парад Победы в 2020 году на Красной площади будет длиться 1,5 часа

В 2019 году праздничный парад по случаю 74-летия Победы длился около часа
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Приглашение к участию в Параде Победы направили военнослужащим в 20 стран мираПриглашение к участию в Параде Победы направили военнослужащим в 20 стран мираФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Торжественный парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы, будет длиться полтора часа. Больше, чем парад 2019 года, который длится около часа.

Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, в Москву 9 мая прибудут иностранные делегации. Среди лидеров стран, которые уже ответили согласием президент Франции Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Индии Нарендру Моди.

- Центральным событием юбилея станет военный парад на Красной площади. В этом году он будет более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом. Просто по той причине, что это 75 лет Победы. Его продолжительность увеличится до полутора часов,-приводит слова Шойгу РИА Новости.

Участвовать в параде будут 15 тысяч военных, зрители увидят 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

- Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100,- сообщил Сергей Шойгу.

Парад Победы на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский боец Джефф Монсон сдаст ЕГЭ по истории в Подмосковье
Тайская компания выплатит два миллиона рублей за погибших детей
Чудом приземлился: Лайнер Wizz Air еле справился с посадкой из-за мощного шторма Ciara
В Роспотребнадзоре опровергли данные о существовании вакцины от коронавируса
#ПочтаПобеды: одинокая труженица тыла ждет ваших писем
В России под наблюдением медиков остаются 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус
В Киеве вандалы облили зеленкой памятник советскому генералу Ватутину
В Нафтогазе сообщили о "вдохновении" поработать над новыми судебными исками к Газпрому
Обрушившийся на Европу шторм Сиара принесет в Москву снегопад и метель
Парад Победы в 2020 году на Красной площади будет длиться 1,5 часа
ФАС: Многократное завышение цен на медицинские маски в России - "экономическое мародерство"
Момент спасения пострадавших в Таиланде детей попал на видео
Прокурорпопросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса