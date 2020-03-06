Минобороны готово к отражению коронавируса

В Минобороны на опасный вирус обратили внимание еще в конце прошлого года, когда появились первые сообщения о новой хвори. О том, что делает оборонное ведомства для того, чтобы предотвратить эпидемию в войсках, в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Главного военномедицинского управления Минобороны Дмитрий ТРИШКИН. Публикуем выдержки из него.

О профилактике

«…Разработаны и направлены в войска и военномедицинские организации документы и методические указания по профилактике и проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Организован сбор эпидемиологического анамнеза, а также налажено медицинское наблюдение за личным составом, находившимся в контакте с лицами, прибывшими из загранкомандировок. В военномедицинских подразделениях сегодня проводятся контрольные тренировки по переводу на санитарнопротивоэпидемический режим.

Нами определён детальный алгоритм действий медперсонала при выявлении даже одного такого больного. В том числе проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, установления медицинского наблюдения за контактными лицами…»

О готовности

«…На сегодня в госпиталях, амбулаторнополиклинических подразделениях, в медицинских подразделениях воинских частей создан и поддерживается на требуемом уровне весь необходимый запас лекарственных и профилактических средств. Прежде всего, речь идёт о противовирусных препаратах, комплектах защитной медицинской одежды, специальных средствах транспортировки инфекционных больных, дезинфекционных средствах и аппаратуре.

В центрах государственного санитарноэпидемиологического надзора налажен постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки. Особо подчеркну – ведётся эта работа в круглосуточном режиме!

В случае возникновения в какомто гарнизоне угрозы массового распространения болезни предусмотрено немедленное введение режима обсервации. Что он подразумевает? Ужесточается пропускной режим, отменяются увольнения в город, сводятся до минимума массовые мероприятия. Одновременно со стороны специалистов военномедицинской службы усиливается контроль за здоровьем личного состава и организуются необходимые профилактические меры…»

О взаимодействии с гражданскими

«… Военные специалисты работают бок о бок с органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и территориальными управлениями Роспотребнадзора. Это касается решения вопросов, связанных с мониторингом, профилактикой и лечением заболеваний, вызванных инфекцией, а также лабораторной диагностикой биологического материала от больных. С целью корректировки проводимых санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий санитарные врачи военных округов и Северного флота принимают активное участие в заседаниях региональных оперативных штабов…»

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