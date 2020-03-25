В Госдуме предлагают запретить делать ремонт во время карантина

25 Март 2020 2020-03-25T11:30:23+03:00

В Москве предлагают запретить делать шумный ремонт на время карантинных мер по коронавирусу Фото: Архив "КП"

Речь идет о действиях, которые будут слышны всем соседям

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Депутат Госдумы Галина Хованская обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину предложением запретить москвичам делать ремонт во время карантинных мер в столице. Речь идет о тех действиях, которые будут слышны всем соседям: сверлить стены, громко стучать и так далее.

Депутат подчеркивает, что ограничения будут актуальны с 26 марта и до окончания санитарных ограничений в Москве. Сейчас режим тишины регламентируется рядом нормативных актов: нельзя шуметь в многоквартирных домах с 23.00 до 7.00, и в период с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 9.00 в будни. Выходные вовсе предполагают соблюдение общей тишины.

- Ремонт и все громкие работы делают в разрешенное время, когда большинство людей на работе, а дети в школе. Теперь же ситуация поменялась, - комментирует «Российской газете» депутат Хованская.

Многие вынуждены постоянно находиться дома, работодатель разрешил сотрудникам трудиться дистанционно.

- А как работать и учиться если рядом постоянно кто-то делает ремонт? Формально звонить участковому бесполезно. Поэтому временные ограничения будут актуальны до улучшения эпидобстановки. Они коснутся только шумного ремонта, - заключила парламентарий.

Тем временем проблема становится все актуальнее. В последние дни в Москве увеличилось число жалоб на постоянный шум. Неудобство терпят как пожилые, так и молодые горожане, вынужденные работать под аккомпанемент дрелей.

«КП» вспомнила действующие правила и нормы, которые следует соблюдать жильцам многоэтажки.

С 24 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о разовой выплате 4000 рублей пожилым людям на карантине из-за коронавируса. Напомним, по указу мэра с 26 марта до 14 апреля обязаны оставаться дома москвичи старше 65 лет и жители с хроническими болезнями (например, сахарный диабет, астма, состояние после инсульта или инфаркта).

Власти столицы отмечают, что одной из самых действенных мер в борьбе с эпидемией стал добровольный карантин для пожилых людей. Подобные меры Сергей Собянин предложил распространить по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU