Голикова: ситуация с коронавирусом в России находится на контроле
Вице-премьер России Татьяна Голикова заверила общественность в том, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в стране находится на контроле властей.
Из 658 зараженных выздоровели и выписались уже 29 пациентов. Продолжается разработка вакцин против коронавируса. К проведению тестов на наличие заболевания привлекаются частные лаборатории. Под наблюдением медиков в рамках самоизоляции остаются 112 тысяч человек.
"Ситуация находится на контроле", - доложила Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина. Ее слова приводит РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что за минувшие сутки в России было выявлено 163 новых случая заражения. Большинство пациентов - 120 человек - находятся в Москве. Ни одной смерти от коронавируса на территории страны по-прежнему не зафиксировано.
По всей РФ продолжают проводить тесты. На настоящий момент их насчитывается уже более 192 тысяч.
Собянин о тестировании на коронавирус.По словам мэра, в течение недели в Москве откроются девять городских мощных лабораторий по тестированию на коронавирус
ИСТОЧНИК KP.RU
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