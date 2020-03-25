2020-03-25T12:25:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова: ситуация с коронавирусом в России находится на контроле

Из больниц выписали уже 29 пациентов, которые переболели COVID-19
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Татьяна ГоликоваТатьяна ГоликоваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заверила общественность в том, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в стране находится на контроле властей.

Из 658 зараженных выздоровели и выписались уже 29 пациентов. Продолжается разработка вакцин против коронавируса. К проведению тестов на наличие заболевания привлекаются частные лаборатории. Под наблюдением медиков в рамках самоизоляции остаются 112 тысяч человек.

"Ситуация находится на контроле", - доложила Голикова на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина. Ее слова приводит РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что за минувшие сутки в России было выявлено 163 новых случая заражения. Большинство пациентов - 120 человек - находятся в Москве. Ни одной смерти от коронавируса на территории страны по-прежнему не зафиксировано.

По всей РФ продолжают проводить тесты. На настоящий момент их насчитывается уже более 192 тысяч.

Собянин о тестировании на коронавирус.По словам мэра, в течение недели в Москве откроются девять городских мощных лабораторий по тестированию на коронавирус

ИСТОЧНИК KP.RU

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