Сейсмолог исключил сильное цунами после землетрясения на Курильских островах

25 Март 2020 2020-03-25T13:38:42+03:00

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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в среду в Тихом океане. В Северо-Курильске ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов, в Южно-Курильске — 3 балла. Из Северо-Курильске решено было эвакуировать местных жителей из-за угрозы цунами. Однако главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петр Шебалин успокоил заявлением, что сильных цунами в регионе не предвидится.

«Высота первых волн была около полуметра. Вторая волна обычно бывает сильнее, информации по ней пока не поступало, но думаю, что вряд ли она будет существенно выше», - цитирует прогноз сейсмолога ИА НСН.

По данным спасателей, землетрясение произошло в Тихом океане, его эпицентром залегал на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска. При эвакуации в городе паники не наблюдалось. Местные жители находятся в состоянии готовности, поскольку знают, что их регион считается одним из самых сейсмоопасных, где вероятность землетрясений и цунами повышенная, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU