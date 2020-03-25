2020-03-25T13:55:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у принца Чарльза: что известно о его состоянии здоровья

Букингемский дворец подтвердил факт обнаружения коронавируса у принца Чарльза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В среду, 25 марта, стало известно о том, что коронавирус у принца Чарльза подтвердился. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что тест 71-летнего сына королевы Великобритании Елизаветы II на новую инфекцию оказался положительным.

Наследник престола чувствует себя хорошо. Симптомы заболевания слабые.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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