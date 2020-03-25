Коронавирус у принца Чарльза: что известно о его состоянии здоровья
Букингемский дворец подтвердил факт обнаружения коронавируса у принца Чарльза
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В среду, 25 марта, стало известно о том, что коронавирус у принца Чарльза подтвердился. Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что тест 71-летнего сына королевы Великобритании Елизаветы II на новую инфекцию оказался положительным.
Наследник престола чувствует себя хорошо. Симптомы заболевания слабые.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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