2020-03-15T15:09:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца из-за пандемии коронавируса

До празднования 94-летия Верховного правителя Великобритании остался всего месяц
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В апреле Елизавете Второй исполнится 94 годаВ апреле Елизавете Второй исполнится 94 годаФото: REUTERS
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Королеву Великобритании Елизавету II экстренно вывезли из Букингемского дворца из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19.

С четверга, 12 марта, монаршая особа проживает в Виндзорском замке, куда ее доставили на личном автомобиле. Советники Верховного правителя приняли такие меры, чтобы уберечь королеву от опасности, учитывая, что до празднования 94-летия остается всего месяц.

В Букингемском дворце работают около 500 человек, поэтому вероятность подхватить коронавирус довольно высока, а в Виндзоре сотрудников всего 100. Если же ситуация с пандемией инфекционного заболевания начнет ухудшаться, то у британских властей есть еще один вариант - Сандрингемский дворец. Его обслуживают несколько человек, и вероятность заразиться коронавирусом минимальна, передает издание Sun.

До недавнего времени Елизавета II активно встречалась со многими людьми, и до сих пор нет никаких признаков заболевания, но "никто не хочет рисковать".

Согласно последним данным, всего за несколько дней число инфицированных Covid-19 в Соединенном Королевстве возросло до 1140 человек, 21 пациент погиб. Заболевание уже добралось до "верхушки" Великобритании. Сайт kp.ru писал, что заболела замминистра здравоохранения страны Надин Доррис.

Карта распространения коронавируса

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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