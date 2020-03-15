Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца из-за пандемии коронавируса

15 Март 2020 2020-03-15T15:09:12+03:00

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Королеву Великобритании Елизавету II экстренно вывезли из Букингемского дворца из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19.

С четверга, 12 марта, монаршая особа проживает в Виндзорском замке, куда ее доставили на личном автомобиле. Советники Верховного правителя приняли такие меры, чтобы уберечь королеву от опасности, учитывая, что до празднования 94-летия остается всего месяц.

В Букингемском дворце работают около 500 человек, поэтому вероятность подхватить коронавирус довольно высока, а в Виндзоре сотрудников всего 100. Если же ситуация с пандемией инфекционного заболевания начнет ухудшаться, то у британских властей есть еще один вариант - Сандрингемский дворец. Его обслуживают несколько человек, и вероятность заразиться коронавирусом минимальна, передает издание Sun.

До недавнего времени Елизавета II активно встречалась со многими людьми, и до сих пор нет никаких признаков заболевания, но "никто не хочет рисковать".

Согласно последним данным, всего за несколько дней число инфицированных Covid-19 в Соединенном Королевстве возросло до 1140 человек, 21 пациент погиб. Заболевание уже добралось до "верхушки" Великобритании. Сайт kp.ru писал, что заболела замминистра здравоохранения страны Надин Доррис.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765864" frameborder="0"></iframe> ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU