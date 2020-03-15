Королеву Елизавету вывезли из Букингемского дворца из-за пандемии коронавируса
Королеву Великобритании Елизавету II экстренно вывезли из Букингемского дворца из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19.
С четверга, 12 марта, монаршая особа проживает в Виндзорском замке, куда ее доставили на личном автомобиле. Советники Верховного правителя приняли такие меры, чтобы уберечь королеву от опасности, учитывая, что до празднования 94-летия остается всего месяц.
В Букингемском дворце работают около 500 человек, поэтому вероятность подхватить коронавирус довольно высока, а в Виндзоре сотрудников всего 100. Если же ситуация с пандемией инфекционного заболевания начнет ухудшаться, то у британских властей есть еще один вариант - Сандрингемский дворец. Его обслуживают несколько человек, и вероятность заразиться коронавирусом минимальна, передает издание Sun.
До недавнего времени Елизавета II активно встречалась со многими людьми, и до сих пор нет никаких признаков заболевания, но "никто не хочет рисковать".
Согласно последним данным, всего за несколько дней число инфицированных Covid-19 в Соединенном Королевстве возросло до 1140 человек, 21 пациент погиб. Заболевание уже добралось до "верхушки" Великобритании. Сайт kp.ru писал, что заболела замминистра здравоохранения страны Надин Доррис.
Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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