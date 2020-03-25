2020-03-25T15:31:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Валентина Матвиенко сдала тест на коронавирус

Результат оказался отрицательным
Юлия Кекова
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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФФото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что сдала тест на коронавирус. В ее анализах врачи не обнаружили инфекции, результат теста оказался отрицательным.

- Я призываю вас всех пройти тест на коронавирус. Я его прошла, у меня нет коронавируса, - заявила Матвиенко на заседании СФ, обращаясь к коллегам.

Напомним, в среду, 25 марта президент России Владимир Путин обратиться к гражданам во время видеотрансляции в связи с распространением коронавируса на территории страны.

Согласно последним данным официального сайт стопкоронавирус.рф число инфицированных достигло 658, вылечились - 29 человек. Власти страны принимают все необходимые меры для предотвращения распространения болезни в государстве. Ранее сайт kp.ru писал, что Россия закрыла границы для въезда иностранных граждан, что позволит минимизировать риски заражения путем ввоза covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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