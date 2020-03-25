2020-03-25T15:35:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Таиланда полностью закрывают въезд и выезд из страны с 26 марта

Такое решение было принято из-за коронавируса
Юлия Кекова
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До какого числа будет действовать ограничение, пока неизвестноДо какого числа будет действовать ограничение, пока неизвестноФото: REUTERS
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Таиланд полностью закрывает въезд и выезд из страны. Ограничение начнет действовать с четверга, 26 марта. С этого же числа там будет действовать режим чрезвычайного положения.

В настоящее время в государстве врачи выявили коронавирусную инфекцию у 934 человек, сообщает издание Phuket News. До какого именно числа будет действовать ограничение, пока не сообщается.

Предполагается, что во время карантина гражданам рекомендуют воздержаться от посещения мест массового и общего пользования. Также руководство страны заявило, что будет пресекать распространение панических сообщений в СМИ и интернете с целью не допустить дезинформации населения.

Таиланд не единственная страна в мире, которая пошла на решительные меры в целях борьбы с коронавирусом. В Германии, например, из-за большого количества заболевших covid-19 в Берлине и Баварии для туристов и жителей государства запрещены все массовые мероприятия, отменены все культурные мероприятия – концерты, спектакли, оперы.

Сайт kp.ru писал, что Россия в целях недопущения распространения вируса на территории РФ тоже закрыла границы. Запрет на въезд для иностранцев будет действовать до 1 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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