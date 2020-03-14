Коронавирус в инфографике: сколько человек вылечились и как правильно защищать от вируса

Коронавирус, появившийся еще в конце 2019 года в Китае, продолжает распространяться по миру.

Власти многих государств активно принимают меры по борьбе с Covid-19 - отменяют массовые мероприятия, поддерживают своих граждан финансово, вводят режим ЧС, а ученые работают над созданием вакцины.

Уже сейчас врачам удалось определить основные симптомы заболевания, так схожего с ОРВИ или гриппом.

В большом потоке информации о коронавирусе не сложно запутаться. Корреспонденты сайта kp.ru собрали все, что на сегодняшний день известно об инфекции в простой и понятной инфографике.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

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Виктор Малеев – признанный эксперт в области эпидемиологии и клиники инфекционных болезней с более чем полувековым опытом работы в этом направлении. Академик РАН и инфекционист Виктор Малеев работал в очагах опасных инфекций – таких как холеры, чумы, сибирской язвы, риккетсиозов, геморрагических лихорадок, атипичной пневмонии. Именно Виктор Васильевич Малеев помогал в Гвинее местным врачам предотвращать эпидемию вируса Эбола и консультировал эпидемиологов США в связи с угрозой эпидемии сибирской язвы.

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