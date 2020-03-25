Путин подписал Указ о переносе дня голосования по Конституции РФ

25 Март 2020 2020-03-25T19:31:43+03:00

Какого именно числа пройдет голосование, пока не сообщается

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Президент России Владимир Путин в среду, 25 марта, подписал Указ о переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Ранее, во время своего обращения к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции Путин сообщил о переносе важной для страны даты, связанной с голосованием по внесению поправок в Конституцию.

Глава государства принял решение о нерабочей неделе. "Длинные выходные" начнутся с 28 марта и продлятся до 5 апреля. По мнению российского лидера это необходимые меры, которые позволят сократить риски распространения болезни на территории страны среди населения.

Работать будут только аптеки, магазины, банки, общественный транспорт и органы власти. Россияне смогут не только остаться дома, но и сохранить заработную плату.

ИСТОЧНИК KP.RU