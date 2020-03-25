2020-03-25T20:39:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: «За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из зараженных коронавирусом стран»

Мэр Москвы в прямом телеэфире отвечает на вопросы горожан.
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 марта, мэр Москвы Сергей Собянин проводит традиционную встречу с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». В этом году одной из главных тем ожидаемо стала ситуация с коронавирусом.

- Мы принимаем решения об ограничениях по мере нарастания угрозы, от простых к более сложным, - сказал Сергей Собянин. - Мы видим, что происходит в Европе. Для них это непривычно, цивилизованные европейцы просто не привыкли к такому. За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из тех стран, где бушует эпидемия. Эти граждане живут во всех регионах нашей страны без исключения. Надо последовательно, спокойно реагировать на вызовы.

По словам мэра, большинство приехавших из зараженных стран соблюдают карантин в 14 дней.

- Но мы следим за вернувшимися гражданами и порой видим с помощью системы отслеживания, что некоторые из них каждый день ездят на работу на машине, - объяснил мэр. – Таким людям мы напоминаем о том, что нужно соблюдать карантин.

Напомним, с 26 марта, то есть завтра, бесплатный проезд в общественном транспорте в Москве временно отменяется для пожилых людей и школьников, кто находится на карантине.

- С четверга будут сидеть дома жители старше 65 лет, - сказал мэр. - Меры введены в первую очередь для них, поэтому ограничения на транспорте нужны. Причем 80 процентов из них уже соблюдают домашний режим. Но в метро пока передвигается около 40 тысяч пожилых людей. Для школьников тоже ввели каникулы, чтобы они сидели дома. И дело не в экономии, а в том, чтобы они просто не катались по городу и находились дома. Но дети должны при этом продолжать обучаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: «На складах торговых сетей запаса продуктов достаточно»
Собянин: «В Москве готовим около 5 тысяч коек для больных коронавирусом»
Указ Путина о нерабочей неделе: кто будет работать в выходные
Собянин: «За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из зараженных коронавирусом стран»
Собянин: «На объявленную неделю выходных закроем в Москве торговые центры и рестораны»
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность повышение цен на бензин
Переводы свыше 50 тысяч рублей в Сбербанке будут платными
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Сахар подорожал на 7%, гречка - на 2,8%
Путин подписал Указ о переносе дня голосования по Конституции РФ
Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей
Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке
Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не паниковать и не "скупать гречку" из-за коронавируса
Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина
Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов
Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса
Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан
Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна
Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира