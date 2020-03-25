Собянин: «За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из зараженных коронавирусом стран»

25 Март 2020 2020-03-25T20:39:56+03:00

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Сегодня, 25 марта, мэр Москвы Сергей Собянин проводит традиционную встречу с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». В этом году одной из главных тем ожидаемо стала ситуация с коронавирусом.

- Мы принимаем решения об ограничениях по мере нарастания угрозы, от простых к более сложным, - сказал Сергей Собянин. - Мы видим, что происходит в Европе. Для них это непривычно, цивилизованные европейцы просто не привыкли к такому. За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из тех стран, где бушует эпидемия. Эти граждане живут во всех регионах нашей страны без исключения. Надо последовательно, спокойно реагировать на вызовы.

По словам мэра, большинство приехавших из зараженных стран соблюдают карантин в 14 дней.

- Но мы следим за вернувшимися гражданами и порой видим с помощью системы отслеживания, что некоторые из них каждый день ездят на работу на машине, - объяснил мэр. – Таким людям мы напоминаем о том, что нужно соблюдать карантин.

Напомним, с 26 марта, то есть завтра, бесплатный проезд в общественном транспорте в Москве временно отменяется для пожилых людей и школьников, кто находится на карантине.

- С четверга будут сидеть дома жители старше 65 лет, - сказал мэр. - Меры введены в первую очередь для них, поэтому ограничения на транспорте нужны. Причем 80 процентов из них уже соблюдают домашний режим. Но в метро пока передвигается около 40 тысяч пожилых людей. Для школьников тоже ввели каникулы, чтобы они сидели дома. И дело не в экономии, а в том, чтобы они просто не катались по городу и находились дома. Но дети должны при этом продолжать обучаться.

ИСТОЧНИК KP.RU