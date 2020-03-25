2020-03-25T22:42:37+03:00
Происшествия

Истребитель Су-27 ВКС РФ пропал с радаров во время полета над Черным морем

По данным Минобороны, воздушное судно упало в воду при проведении планового полета
Юлия Кекова
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В среду, 25 марта, самолет Су-27 российских ВКС внезапно пропал с радаров над Черным морем.

По предварительным данным Министерства обороны РФ, воздушное судно упало в воду при проведении планового полета. Однако по какой причине могло произойти падение, пока остается неизвестно.

- Около 20:10 вечера в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств контроля от истребителя Су-27. В 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, - говорится в сообщении.

В настоящее время в поисково-спасательной операции задействованы противолодочный корабль, самолет Ан-26, вертолеты Ми-8, а также гражданские суда. Поиск капитана истребителя осложняется неблагоприятными погодными условиями, сообщает Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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