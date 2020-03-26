Умер актер Сергей Смирнов, который озвучивал Ричарда Гира и Антонио Бандераса

26 Март 2020 2020-03-26T10:35:45+03:00

За свою карьеру актер Сергей Смирнов озвучил около 400 иностранных фильмов. Фото: kinopoisk.ru

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В минувший четверг, 25 марта, после продолжительной болезни в возрасте 37 лет умер актер Сергей Смирнов. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской Армии.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня, 25 марта 2020 года, после тяжелей болезни на 38-ом году жизни скончался артист Сергей Смирнов, посвятивший нашему театру 17 лет своей жизни», - говорится в соответствующем сообщении.

За свою карьеру актер Сергей Смирнов озвучил около 400 иностранных фильмов. Его голосом говорит Кристиан Грей в мелодраме «50 оттенков серого», персонажи Ричарда Гира, Антонио Бандераса, Брендана Фрейзера и многих других голливудских звезд, а также человек-паук из одноименного боевика.

В Центральном академическом театре Российской Армии Сергей Смирнов дебютировал в качестве режиссёра. Он поставил два спектакля - «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение».

ИСТОЧНИК KP.RU