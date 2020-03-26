2020-03-26T09:40:35+03:00
Общество

Минтруд пообещал с апреля применять повышенный размер оплаты больничных

Увеличение выплат по больничному листу может затронуть более 2 млн работников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Фото: Михаил Терещенко/ТАССМинистр труда и социальной защиты Антон Котяков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В соответствии с поручением президента России Владимира Путина с апреля для расчета оплаты больничных листов будет использоваться минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава ведомства уточнил, что новые условия оплаты пособий по временной нетрудоспособности в повышенном размере может затронуть 2,3 млн человек. Для осуществления таких выплат из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей.

«По поручению Президента будет изменена база для расчета оплаты больничных листов. Будет установлена минимальная планка для расчета – не ниже МРОТ (12130 рублей). Это позволит защитить права граждан, имеющих невысокую зарплату или небольшой стаж работы», - сообщил министр.

Напомним, о необходимости улучшить условия оплаты больничного российский лидер сообщил в своем обращении в среду, 25 марта. Он отметил, что такая мера особенно необходима в связи с распространением коронавируса.

Обращение Владимира Путина к россиянам 25 марта 2020 года из-за коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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