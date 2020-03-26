МИД направит в «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться в страну

26 Март 2020 2020-03-26T10:33:02+03:00

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Министерство иностранных дел России до пятницы, 27 марта, должно направить в заинтересованные ведомства и авиакомпанию «Аэрофлот» списки россиян, которые находятся за границей и собираются вернуться в страну. Соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабмина.

«МИД России (...) не позднее 27 марта 2020 года направить в Минтранс России, Роспотребнадзор, Минздрав России, МВД России, ПАО "Аэрофлот" сформированные по состоянию на 26 марта 2020 года списки граждан РФ, планирующих вернуться в РФ», - говорится в правительственном поручении.

Как сообщал сайт kp.ru, МИД РФ сообщил, что до 26 марта сформирует список россиян на выезд из стран, принявших ограничительные меры из-за распространения коронавируса нового типа. Накануне кабмин поручил с 27 марта Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение в аэропорты иностранных государства. Ограничение не будет касаться рейсов для вывоза россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU