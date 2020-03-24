24 Март 2020 2020-03-24T22:48:51+03:00

Застрявших заграницей россиян внесут в список на выезд до 26 марта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ призвал граждан, которые сейчас находятся за рубежом, обратиться в посольства

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Список россиян на выезд из стран, принявших ограничительные меры из-за распространения коронавируса нового типа, будет сформирован 26 марта. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России

«Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на Родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта, — говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

МИД призвал россиян, которые сейчас находятся за рубежом, обратиться в посольства.

Напомним, из-за распространения коронавируса COVID-19 многие государства закрыли свои границы и как результат тысячи российских туристов «застряли» заграницей.

В Росавиации сообщили, что совместно с авиакомпаниями России выработало механизм перевозки россиян из ряда закрытых стран, однако назвала «самой сложной» ситуацию в Венгрии, Марокко, Мальте, Португалии и сообщили что специально проработают схему вывоза для этих случаев.

Накануне, Правительство поручило Минтрансу привлечь для вывоза россиян силы Минобороны и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU