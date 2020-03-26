Россиянам предложили давать эпидемнабор

26 Март 2020 2020-03-26T10:37:59+03:00

Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, которые сидят в карантине, предлагают доставлять посылки с необходимыми товарами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Формирование боксов с товарами первой необходимости обойдется в 3 тысячи рублей каждый

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Российским пенсионерам и людям с хроническими, которые на время коронавируса остаются дома, предложили выдавать эпидемнаборы. В боксы войдут продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, средства дезинфекции. Можно также учитывать пожелания граждан и добавлять средства фильтрации питьевой воды, аптечки общего назначения, простой ассортимент досуговой занятости.

С инициативой выступил депутат Госдумы Виктор Зубарев. Он уже обратился с предложением к первому зампреду координационного совета при правительстве РФ по борьбе с инфекцией, мэру Москвы Сергею Собянину.

Депутат указывает, что подобная адресная помощь станет хорошей поддержкой для людей, которым не рекомендовано выходить на улицу. При этом наборы можно формировать с учетом половой принадлежности получателя.

Обойдутся подобные посылки примерно в 3 тысячи рублей, средства можно взять из резервных фондов, которые имеются в каждом регионе. А доставлять посылки смогут волонтеры, пишет газета "Известия".

25 марта Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о двух скончавшихся пациентах, у которых ранее был подтвержден вирус COVID-2019. Это пациенты 88 и 73 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU