2020-03-26T11:25:54+03:00
Экономика

Адвокат Добровинский посоветовал не прикрываться коронавирусом, чтобы не платить по кредитам

Россияне стали чаще использовать данный аргумент, чтобы не исполнять обязательства перед банками
Елена АКИМОВА
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Многие уже сейчас начинают задумываться, как исполнять обязательства по погашению кредитовМногие уже сейчас начинают задумываться, как исполнять обязательства по погашению кредитовФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Россияне стали все чаще пропускать платежи по кредитам и ссылаться на ситуацию с коронавирусом. Кто-то говорит, что боится выйти из дома, кто-то, что болен или потерял работу.

Пока в банках и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) отмечают, что в общей массе просрочек на указанные причины приходится менее одного процента, но не исключено, что ситуация начнет меняться в сторону увеличения.

Управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» призывает россиян не игнорировать свои обязательства и не искать лазейки, чтобы избавиться от платежей.

- Всегда есть люди, которые из последних сил будут платить. И всегда есть люди, которые будут находить лазейки, чтобы этого не делать, - отмечает Александр Добровинский. – если человек действительно заболел, лишился работы, то это очень серьезное оправдание и ему стоит помочь.

А вот к тем, кто просто ищет оправдание снисхождения быть не может. Финансовые учреждения не должны страдать из-за таких заемщиков.

- Банки давали кредиты и рассчитывали эти деньги вернуть. В противном случае может прийти новая волна банковских коллапсов. Бремя доказывания того, что произошло с человеком, лежит нам том, кто взял кредит, — цитирует слова юриста ФАН.

Накануне президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам 25 марта обозначил те меры, которые помогут пережить период пандемии и связанные с этим экономические трудности. В частности, глава государства объявил о мерах поддержки тем предпринимателям, у которых есть кредиты в банках.

Отсрочки по кредитам полагаются и физическим лицам. Можно получить шестимесячные каникулы на платежи по потребительским кредитам и ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Адвокат Добровинский посоветовал не прикрываться коронавирусом, чтобы не платить по кредитам
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