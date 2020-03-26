В Иерусалиме из-за коронавируса закрыли для посещения храм Гроба Господня
Вечером в среду, 25 марта, в Иерусалиме был закрыт «до особого дальнейшего распоряжения» храм Воскресения Христова (известен также как храм Гроба Господня. — прим. ред.). В связи пандемией коронвируса решено было ограничить доступ в храм, который ежедневно посещают огромное количество верующих со всего мира.
Такое решение было принято местным церковным руководством совместно с израильской полицией в рамках профилактики распространения инфекции, передает газета «Известия».
Храм Воскресения Христова считается главной святыней всего христианского мира. Он стоит в том месте, где, согласно Евангелию, был распят и погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Именно накануне Пасхи, каждый год в Великую субботу к храму съезжается максимальное число паломников, чтобы наблюдать за схождением Благодатного огня.
Власти Израиля ужесточили правила безопасности и карантинные меры по всей стране. Теперь местным жителям запрещено отходить от дома дальше, чем на сто метров, в такси можно перевозить не более одного пассажира, а на личном транспорте можно ездить только в медучреждения, аптеки или за продуктами, передает сайт телеканала «Звезда».
ИСТОЧНИК KP.RU
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