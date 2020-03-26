2020-03-26T14:16:50+03:00
Экономика

Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнеса

Российский лидер сообщил, что власти постараются реализовать это предложение предпринимателей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнесаПутин положительно оценил идею продления моратория на проверки бизнесаФото: REUTERS
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В четверг, 26 марта, предприниматели предложили президенту России Владимиру Путину продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Российский лидер положительно оценил это предложение и сообщил, что власти постараются его реализовать.

«Мы итак ограничиваем эти мероприятия имея в виду, что бизнес столкнулся с проблемами. Идея неплохая. Мы запомним, постараемся реализовать», - заявил российский лидер на встречи с представителями бизнеса.

Напомним, в ходе своего обращения 25 марта Путин поручил предусмотреть компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС, а также каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае, если заемщик оказался в сложной финансовой ситуации в условиях мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. По словам главы государства, важнейшая задача сейчас - обеспечить стабильность на рынке труда.

Путин: о продлении моратория на проверки малого бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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