Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам

25 Март 2020 2020-03-25T17:30:04+03:00

Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, кроме НДС

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Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае, если заемщик оказался в сложной финансовой ситуации.

По словам главы государства, важнейшая задача сейчас - обеспечить стабильность на рынке труда. В этой связи компаниям малого и среднего бизнеса предлагается предоставить отсрочку на шесть месяцев по всем налогам кроме НДС, а также по кредитам.

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Кроме того, в случае с сотрудниками таких фирм будет снижена ставка страховых взносов для зарплат больше МРОТ - с 30% до 15%. На полгода налагается мораторий на банкротства предприятий, оказавшихся в сложной ситуации. А Центробанк должен предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавируса.

Сайт kp.ru вел прямую трансляцию обращения Путина к россиянам.

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ИСТОЧНИК KP.RU