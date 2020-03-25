Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае, если заемщик оказался в сложной финансовой ситуации.
По словам главы государства, важнейшая задача сейчас - обеспечить стабильность на рынке труда. В этой связи компаниям малого и среднего бизнеса предлагается предоставить отсрочку на шесть месяцев по всем налогам кроме НДС, а также по кредитам.
Обращение Путина к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом
Кроме того, в случае с сотрудниками таких фирм будет снижена ставка страховых взносов для зарплат больше МРОТ - с 30% до 15%. На полгода налагается мораторий на банкротства предприятий, оказавшихся в сложной ситуации. А Центробанк должен предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавируса.
Сайт kp.ru вел прямую трансляцию обращения Путина к россиянам.
Путин: Нужно предусмотреть каникулы по кредитам.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Падение цен на нефть и курса рубля»