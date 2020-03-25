Кудрин спрогнозировал снижение российского ВВП в 2020 году

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 год в Совете Федерации. В ходе обсуждения сенаторы затронули и вопросы того, насколько повлияет на российскую экономику в 2020 году коронавирус.

- Производство останавливается, производственные цепочки разрываются. Россия не будет иметь экономического роста, и это я еще мягко говорю, - ответил Кудрин. – Сейчас прогнозы уточняются. Но скорее всего, мы увидим падение ВВП.

Кудрин добавил, что экономические проблемы отразятся на многих регионах страны.

- Произойдет уменьшение доходной базы, а социальные обязательства никто снимать не будет. Нужно будет принимать антикризисные меры. В частности, дополнительные дотации регионам из федерального бюджета. Возможен и новый раунд реструктуризации долгов.

Напомним, ранее Анатолий Чубайс заявил, что созданный Кудриным в своего время Стабфонд станет спасением российской экономики в кризисные времена.

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