2020-03-25T13:24:13+03:00
Экономика

Кудрин спрогнозировал снижение российского ВВП в 2020 году

Регионам придется давать дополнительные дотации из федерального бюджета
Виктор МАТРОСОВ
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 год в Совете Федерации.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 год в Совете Федерации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил с отчетом о проделанной работе за 2019 год в Совете Федерации. В ходе обсуждения сенаторы затронули и вопросы того, насколько повлияет на российскую экономику в 2020 году коронавирус.

- Производство останавливается, производственные цепочки разрываются. Россия не будет иметь экономического роста, и это я еще мягко говорю, - ответил Кудрин. – Сейчас прогнозы уточняются. Но скорее всего, мы увидим падение ВВП.

Кудрин добавил, что экономические проблемы отразятся на многих регионах страны.

- Произойдет уменьшение доходной базы, а социальные обязательства никто снимать не будет. Нужно будет принимать антикризисные меры. В частности, дополнительные дотации регионам из федерального бюджета. Возможен и новый раунд реструктуризации долгов.

Напомним, ранее Анатолий Чубайс заявил, что созданный Кудриным в своего время Стабфонд станет спасением российской экономики в кризисные времена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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