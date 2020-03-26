В ВОЗ считают, что обращение Путина к россиянам следовало бы распространить в других странах мира

26 Март 2020 2020-03-26T15:33:30+03:00

В организации считают - борьба с пандемией должна идти не только в области медицины, но и в социально-экономической сфере

Изменить размер текста: A A

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что обращение Владимира Путина к нации по поводу распространения в стране коронавируса, стоило бы взять как пример в других странах. Вуйнович объяснила - в заявлении российского президента были конкретные предложения, которые нацелены на разные сферы жизни. Ведь пандемия - это не только нагрузка на медицину, но и на другие отрасли.

- На самом деле я вчера хотела сказать: "А давайте Владимира Владимировича [Путина] попросим выступить в ВОЗ, перед всеми странами. ВОЗ многие годы предупреждала о том, что борьба с масштабными заболеваниями должна вестись не только через медицину, но и в социально-экономической сфере, что и продемонстрировал российский лидер в своем обращении,- приводит ее слова ТАСС.

Обращение Владимира Путина, с ее слов, и было "демонстрацией такой политики". Вуйнович доложила о заявлении российского президента региональному директору ВОЗ и гендиректору.

- Все они удивлены,- сказала Вуйнович.

Напомним, 25 марта произошел наибольший скачок по новым случае заражения в России, к 26 марта число инфицированных достигло 840. В качестве мер по сдерживанию распространения болезни, следующая неделя будет нерабочей, закрываются парки в столице, кафе, торговые центры, фитнес-клубы и салоны красоты. Жителей просят по возможности оставаться дома и использовать выходные не как повод отдохнуть где-либо, а оставаться дома, чтобы не заражаться и не заражать окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU