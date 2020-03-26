«Берёте труселя чистые, боксерки»: В Сети набирает популярность видео-инструкция россиянина по изготовлению маски от коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T16:32:50+03:00

Ролик хоть и шуточный, но пользователям Сети способ понравился Фото: Кадр видео

Мужчина записал шуточный ролик, а в интернете уже нахваливают находчивого "кулибина"

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В экстремальных условиях у русского мужика просыпается пугающая смекалка. Пока все вокруг говорят про коронавирус и нехватку медицинских масок, россиянин решил подарить согражданам новый способ защитить лицо.

- Берете труселя чистые, боксерки,- делится изобретатель в видео-ролике, опубликованном в YouTube. - Одеваете одну штуку сюда, такая сарафатка получается.

Превратившись на глазах зрителя практически в ассасина, автор изобретения нахваливает маску - "она и волосы защищает".

- Ватно-марлевая повязка получается. Распространяйте, потому что с повязками туго, а с труселями - нормально,- шутит мужчина.

И хотя видео вышло шуточным, некоторым пользователям Сети его способ пришелся по душе.

Россиянин сделал защитную маску из семейных трусов от коронавируса.Делаем маску-балаклаву для борьбы с коронавирусом из мужских трусов. Не забываем положить под нос ещё пять-шесть слоев туалетной бумаги, поверх защиты одеть горнолыжные очки .

- Между прочим для хохмы померила, работает. Заодно полчаса хохотали, всей семьёй в труселях к соседям пошли и там посмеялись, спасибо большое,- написал в комментариях Айзанат.

Другие предположили, что теперь трусы тоже должны подорожать и пора открывать бизнес по продаже таких "респираторов".

ИСТОЧНИК KP.RU