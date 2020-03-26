Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда ждать пика вспышки коронавируса в Москве

26 Март 2020 2020-03-27T00:15:05+03:00

В московской больнице в Коммунарке сейчас находятся 397 пациентов, у 121 из них подтвержден коронавирус. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Денис Проценко считает, что меры по профилактике заболевания нельзя считать избыточными

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Пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, скорее всего, придется на середину или конец следующей недели, считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Таким мнением он поделился в беседе с директором Центра паллиативной помощи столичного Департамента здравоохранения Анной Федермессер.

«Пока прирост есть, я думаю – на середину-конец следующей недели», - ответил Денис Проценко на вопрос, когда ожидать пика вспышки заболевания.

Главврач спецбольницы также сказал, что принятые в Москве меры по профилактике коронавируса нельзя назвать избыточными.

«Чем больше заградительных карантинных мер мы примем, тем это будет более эффективным», - пояснил специалист.

На сегодняшний день в больнице в Коммунарке находятся 397 пациентов, 156 из них – с внебольничной пневмонией, у 121 человека подтвержден коронавирус.

Карта распространения коронавируса

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что эксперты составили карту самых благоприятных районов Москвы, чтобы переждать карантин. Они учитывали плотность населения, количество магазинов, близость продуктовых и аптек.

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ИСТОЧНИК KP.RU