2020-03-27T04:05:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В России из-за коронавируса закроют места отдыха на курортах и общепит

Мишустин поручил региональным органам власти рекомендовать россиянам ограничить поездки, в том числе и туристические
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр России Михаил МишустинПремьер-министр России Михаил МишустинФото: REUTERS
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С субботы, 28 марта, в нашей стране до 1 июня закроют все места массового отдыха на курортах, а до 5 апреля – заведения общественного питания за исключением дистанционной торговли. Такое поручение дал региональным органам власти премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения», - говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Кроме того, премьер поручил в каждом регионе «рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха».

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором рассказал о предпринимаемых правительством мерах борьбы с распространением коронавируса и поддержки населения. Он объяснил, что эти меры направлены на то, чтобы сохранить здоровье граждан и минимизировать риски новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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