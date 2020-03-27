Макрон предрек «конец Шенгенской зоны» из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег по Евросоюзу о риске распада Шенгенской зоны и самого ЕС. Об этом со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах сообщает агентство Reuters.
По данным собеседника агентства, французский лидер во время прошедшего вечером 26 марта саммита ЕС, который из-за эпидемиологической обстановки проводился в формате видеоконференции, заявил участникам переговоров, что если они на фоне пандемии коронавируса COVID-19 не проявят солидарность, Шенгенское соглашение может прекратить существование.
«На карту поставлено выживание европейского проекта», - привел источник слова Макрона.
«Риск, с которым мы сталкиваемся, – это конец Шенгенской зоны», - добавил французский лидер.
Карта распространения коронавируса
На сегодняшний день во Франции зафиксировано более 29,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1698 человек. Почти пять тысяч больных выздоровели.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хроника коронавируса: В Италии заболели 4 тысячи врачей, а в Испании ледовый дворец превратили в морг
Британия «осела по домам», а во Франции запретили пробежки и закрыли большинство открытых рынков (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»