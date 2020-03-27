Макрон предрек «конец Шенгенской зоны» из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T06:27:55+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил своих коллег по Евросоюзу о риске распада Шенгенской зоны и самого ЕС. Об этом со ссылкой на анонимный источник в дипломатических кругах сообщает агентство Reuters.

По данным собеседника агентства, французский лидер во время прошедшего вечером 26 марта саммита ЕС, который из-за эпидемиологической обстановки проводился в формате видеоконференции, заявил участникам переговоров, что если они на фоне пандемии коронавируса COVID-19 не проявят солидарность, Шенгенское соглашение может прекратить существование.

«На карту поставлено выживание европейского проекта», - привел источник слова Макрона.

«Риск, с которым мы сталкиваемся, – это конец Шенгенской зоны», - добавил французский лидер.

Карта распространения коронавируса

На сегодняшний день во Франции зафиксировано более 29,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1698 человек. Почти пять тысяч больных выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU