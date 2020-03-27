2020-03-27T08:17:26+03:00
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Из-за необычно теплой весны в Москву раньше времени вернулись перелетные птицы

Первыми в столичных парках заметили зябликов, скворцов и жаворонков
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Перелетные птицы вернулись в Москву раньше срокаПерелетные птицы вернулись в Москву раньше срокаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из-за аномально теплой весны в Москву раньше срока вернулись из теплых краев многие перелетные птицы. Первыми в столичных парках заметили зябликов, скворцов и жаворонков – обычно они прилетают в первых числах апреля, а в этом году их песни были слышны уже в середине марта.

Зяблики, например, появились в Измайловском и Терлецком лесопарках, рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Замечены этой весной в Москве и дрозды, чайки, утки-огари и гоголи. Следом ждут трясогузок, чибисов, журавлей и кукушек. Учитывая, что все сроки сдвигаются, вместо мая в апреле могут прилететь иволги, стрижи и перепела», - рассказали в ведомстве.

Всего же, как отмечают специалисты, в городе ожидают возвращения 85 видов перелетных птиц, почти половина из которых (42 вида) занесены в Красную книгу Москвы.

«Переживать за птиц из-за аномальной погоды не стоит, ранний прилёт пойдет им только на пользу. Снег уже сошел, кормовая база в изобилии, пернатые могут раньше начать гнездование, а это значит, что некоторые виды имеют шансы успеть сделать две кладки за сезон», - пояснили РИА Новости в пресс-службе природоохранного департамента.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в этом году ожидается ранняя теплая весна. Поэтому пернатые вернутся в Москву как минимум на неделю раньше, чем обычно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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