В России предлагают ограничить продажу алкоголя на время пандемии коронавируса
В Общественной палате России предлагают ввести ограничение на продажу спиртных напитков на время пандемии коронавируса. Инициатива принадлежит члену ОП Руслану Хамзаеву, он уже обратился с предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Свое решение общественник объявляет тем, что сейчас в мире и в стране сложная ситуация в связи с пандемией коронавируса. Особый режим предлагается установить до 1 мая, он будет заключаться в ограничении количества спиртного в одни руки.
Предлагается продавать человеку не более одного литра алкоголя крепче 9 градусов при разовой покупке.
- Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя, — отметил RT Хамзаев.
При этом общественник подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже затрагивала тему употребления спиртного во время коронавируса. Врачи призывают отказаться от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.
Заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь объяснил, может ли алкоголь защитить от коронавируса. По мнению эксперта, надеяться на данное средство можно, но только при условии, что спиртное используется в качестве антисептика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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