В России предлагают ограничить продажу алкоголя на время пандемии коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T08:51:44+03:00

В России предлагают ограничить продажи алкоголя на время пандемии коронавирусу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одни руки отпускать не более одного литра спиртного крепче 9 градусов

Изменить размер текста: A A

В Общественной палате России предлагают ввести ограничение на продажу спиртных напитков на время пандемии коронавируса. Инициатива принадлежит члену ОП Руслану Хамзаеву, он уже обратился с предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Свое решение общественник объявляет тем, что сейчас в мире и в стране сложная ситуация в связи с пандемией коронавируса. Особый режим предлагается установить до 1 мая, он будет заключаться в ограничении количества спиртного в одни руки.

Предлагается продавать человеку не более одного литра алкоголя крепче 9 градусов при разовой покупке.

- Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя, — отметил RT Хамзаев.

При этом общественник подчеркивает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже затрагивала тему употребления спиртного во время коронавируса. Врачи призывают отказаться от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь объяснил, может ли алкоголь защитить от коронавируса. По мнению эксперта, надеяться на данное средство можно, но только при условии, что спиртное используется в качестве антисептика.

ИСТОЧНИК KP.RU