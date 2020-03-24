Коронавирус: Вы не умрете!

"У 85% коронавирусная инфекция протекает в лёгкой форме и проходит за неделю".

Стоило мне сегодня с утра опубликовать этот пост в Фейсбуке, как тут же пошла волна панических и истерических комментариев в стиле "мы все умрём", "в Италии смертность 50%" и так далее. Не знаю, платят этим идиотам за такие комментарии, или они "по зову сердца" панику сеют, но давайте я вам расскажу, как на самом деле.

Почему в Италии смертность от коронавирсной инфекции 8%, в Китае 3%, а в Южной Корее около 0,6%? Да всё очень просто: во многих странах те, кто заболел в легкой форме, могут вообще не обратиться к врачам, не попасть в поле зрения здравоохранения и, следовательно, не отражаются в общей статистике. А таковых, как я уже отметил выше, подавляющее большинство - 85%.

Чтобы было более понятно, немного арифметики: представим себе, что заболело 100 человек. Из них 85 человек заболели в легкой форме, к врачу обратились только 15. У них диагностировали коронавирус. Еще 12 человек заболели в более тяжелой форме, все обратились к врачу, кого-то госпитализировали, ну и, понятное дело, всех обследовали, и выявили коронавирус. Ещё 3 человека заболели в крайне тяжелой форме, попали в реанимацию, и один умер. Но мы знаем, что обследовали на коронавирус только 30 человек, и они считаются заболевшими, поэтому 1 умерший от 30-ти заболевших даёт 3,3% смертности. Это - китайский вариант. В Китае население - 1,5 миллиарда, они не могли физически обследовать всех, по закону больших чисел.

В Италии народ намного более расслабленный и намного менее дисциплинированный, чем в Китае, и там нет коммунистического тоталитаризма, людей трудно загнать в рамки, даже когда эти рамки нужны. Поэтому там из упомянутых ста заболевших в поле зрения попали только пациенты с тяжелой и крайне тяжелой формой. Соответственно, для итальянской медицинской статистики заболевших - только 15 человек из 100, и один умерший составляет сколько? Правильно, одну пятнадцатую, т.е. где-то 7-8%%.

В Италии народ намного более расслабленный и намного менее дисциплинированный, чем в КитаеФото: REUTERS

В Южной Корее обследовали всех! Провели тотальный скрининг, и в итоге выявили всех, у кого был вирус - и в лёгкой форме, и вообще бессимптомное течение, и, естественно, тяжелые случаи. И у них получилось 0,6% смертности, что не намного выше, чем у обычного гриппа. По поводу обычного гриппа никто в истерике не бьётся? А ведь от него тоже умирают. Так люди вообще умирают, потому что смертны. Цветущие мужчины в возрасте 40 лет могут внезапно умереть от инфаркта! Это - медицинский факт. В год умирает 9 миллионов человек.

От коронавирусной инфекции умирают люди, мягко говоря, сильно пожилые. Так, по данным экспертов из Италии, которые проанализировали 2500 смертей, «средний возраст скончавшихся составляет 79,5 лет. По состоянию на вторник, 17 марта, от нового коронавируса в Италии умерли 17 человек младше 50 лет». Вдумайтесь: из 2500 человек только 17 умерших были моложе 50-ти лет! Источник - Bloomberg.

Ну, что касается тех, кому 79,5 лет, то тут комментарии излишни - в таком возрасте умирают и от гриппа. Любая инфекция опасна для пожилого и больного человека. Смертность от коронавирусной инфекции будет уменьшаться - потому что очень быстро врачи находят более эффективные схемы лечения. Когда появились первые случаи, не знали, как лечить, но уже сегодня выработан протокол лечения, и он эффективен. Но у большинства инфекция проходит и без лекарств, как это часто бывает с обычным гриппом и ОРВИ.

Вот как британский врач, шестидесятилетняя Клэр Герада, перенесшая коронавирусную инфекцию, описывает её течение: "после кашля и боли в горле поднялась температура, началась лихорадка и дрожь. Женщина сдала анализы и направилась на карантин, но ее состояние ухудшалось с каждым днем. Пропал аппетит, еда приобрела металлический привкус. Пришлось пить воду с лимоном, чтобы хоть как-то успокоить сухой кашель и унять боль в горле. При этом в носу у Герады появились небольшие язвы.

Медик отметила, что так плохо она себя никогда не чувствовала. Пришлось трижды в день принимать парацетамол, так как температура была очень высокой. А когда пришли результаты анализов, которые подтвердили наличие коронавируса в организме, кашель исчез, а температура тела понизилась. Спустя 5 дней с момента появления первых симптомов к британке вернулся аппетит, а еще через 2 дня она почувствовала себя здоровой".

Всё! Как видите, из всего лечения - только вода с лимоном и противовоспалительный препарат. Хотя женщине 60 лет, и она - в зоне риска.

Однако, как отмечает сама врач, отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний позволило ей так быстро победить коронавирус.

Все вышесказанное не отменяет мер профилактики: нужно обязательно носить маску в общественных местах и дезинфицировать руки!

Подчеркиваю: маску носить должны здоровые люди, а не больные, как думают некоторые!

Больные люди вообще должны находиться дома или в больнице. Нужно думать не только о себе, но и об окружающих - только так мы все вместе победим вирус. Всем здоровья, и долгих лет жизни!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

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