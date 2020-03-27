2020-03-27T09:20:39+03:00
В мире

Госдеп выделит 10 миллионов долларов на образование в Ираке «по американскому образцу»

Претендовать на получение гранта могут иракские высшие учебные заведения
Елена АКИМОВА
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США выделит 10 млн долларов на образование в ИракеСША выделит 10 млн долларов на образование в ИракеФото: REUTERS
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Госдеп намерен выделить до 10 миллионов долларов на развитие образования в Ираке «по американскому образцу».

В документе говорится, что данная система будет иметь «важную роль в деле влияния на новое поколение лидеров в регионе и их обучение».

Это поможет предоставить альтернативу «экстремистским идеологиям и поможет в укреплении демократии и развитии экономического роста».

Заявки на получение грантов могут подавать высшие учебные заведения Ирака, которые не получают государственного финансирования. В рамках сотрудничества предполагается укрепление партнерских отношений между вузами США и Ирака, налаживание программ обмена студентами.

В программе отмечено, что участие в программе поможет студентам получить знания, которые в будущем помогут им стать «инициативными участниками своей сферы профессиональной деятельности и активными гражданами своего государства».

Предполагается, что результатом американской инициативы станет увеличение числа абитуриентов и укрепление партнерских отношений между странами, пишет RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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