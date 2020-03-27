Госдеп выделит 10 миллионов долларов на образование в Ираке «по американскому образцу»
Госдеп намерен выделить до 10 миллионов долларов на развитие образования в Ираке «по американскому образцу».
В документе говорится, что данная система будет иметь «важную роль в деле влияния на новое поколение лидеров в регионе и их обучение».
Это поможет предоставить альтернативу «экстремистским идеологиям и поможет в укреплении демократии и развитии экономического роста».
Заявки на получение грантов могут подавать высшие учебные заведения Ирака, которые не получают государственного финансирования. В рамках сотрудничества предполагается укрепление партнерских отношений между вузами США и Ирака, налаживание программ обмена студентами.
В программе отмечено, что участие в программе поможет студентам получить знания, которые в будущем помогут им стать «инициативными участниками своей сферы профессиональной деятельности и активными гражданами своего государства».
Предполагается, что результатом американской инициативы станет увеличение числа абитуриентов и укрепление партнерских отношений между странами, пишет RT.
ИСТОЧНИК KP.RU