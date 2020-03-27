Россияне начали массово закрывать банковские вклады

27 Март 2020 2020-03-27T11:58:13+03:00

В Ассоциации банков предполагают, что такое поведение вкладчиков связано с отсутствием пояснений ЦБ о новом налоге на вклады

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Россияне начали массово закрывать свои банковские вклады и снимать наличные. Об этом Ассоциация банков России (АБР) сообщает в письме председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

АБР предполагает, что такое поведение вкладчиков связано с отсутствием пояснений Центрального банка России о новом налоге на вклады. В своем письме представители Ассоциации попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового ухода клиентов из кредитных организаций.

«Отсутствие пояснений о налоге может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны», - передает РБК предположение Ассоциации.

Напомним, ранее в своем обращении президент России Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на вклады общим объемом свыше 1 миллиона рублей.

В Кремле уточнили, что такая мера распространяется только на вклады свыше 1 миллиона рублей. Позже министр финансов России Антон Силуанов, что новые правила не отразятся на сумме вклада, а уведомления об уплате вкладчики получат только в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU