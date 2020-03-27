Россияне начали массово закрывать банковские вклады
Россияне начали массово закрывать свои банковские вклады и снимать наличные. Об этом Ассоциация банков России (АБР) сообщает в письме председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
АБР предполагает, что такое поведение вкладчиков связано с отсутствием пояснений Центрального банка России о новом налоге на вклады. В своем письме представители Ассоциации попросили регулятор подробно разъяснить новые правила, а также выработать меры на случай массового ухода клиентов из кредитных организаций.
«Отсутствие пояснений о налоге может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны», - передает РБК предположение Ассоциации.
Напомним, ранее в своем обращении президент России Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на вклады общим объемом свыше 1 миллиона рублей.
В Кремле уточнили, что такая мера распространяется только на вклады свыше 1 миллиона рублей. Позже министр финансов России Антон Силуанов, что новые правила не отразятся на сумме вклада, а уведомления об уплате вкладчики получат только в 2022 году.
ИСТОЧНИК KP.RU