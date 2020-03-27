2020-03-27T12:36:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин: на нерабочей недели надо распространить на все регионы противокоронавирусные меры

Премьер-министр попросил россиян серьёзно и ответственно отнестись к самоизоляции в связи с коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАССПремьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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В связи с объявленной нерабочей неделей, с 28 марта по 3 апреля, необходимо распространить на все регионы противокоронавирусные меры, которые уже приняты в Москве и области. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», - заявил он.

Глава правительства пояснил, что речь идет о таких мерах, как ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений.

Премьер-министр отметил, что России «удалось выиграть время за счет наших выверенных упреждающих действий» и попросил россиян серьёзно и ответственно отнестись к самоизоляции в связи с коронавирусом

Напомним, в своем обращении президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что главное - это здоровье и безопасность граждан, и в связи с эпидемиологической ситуацией объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.

Накануне, в Министерстве труда сообщили, что новые выходные дни не служат основанием для снижения заработной платы и период с 30 марта по 3 апреля не должно включаться в число дней отпуска. В ведомстве напомнили, что работать на следующей недели будут все структуры жизнеобеспечения, социальные фонды, государственные и муниципальные служащие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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