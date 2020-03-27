Минтруд рассказал об условиях оплаты труда на нерабочей неделе

27 Март 2020 2020-03-27T07:45:26+03:00

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Нерабочие дни с 30 марта по 5 апреля не служат основанием для снижения заработной платы. Об этом сообщили в Министерстве труда и дали рекомендации, как для работников, так и для работодателей в связи с предстоящей нерабочей неделей.

На сайте ведомства отмечается, что выходные с 30 марта по 5 апреля должны быть с сохранением за работниками заработной платы, которую работодатели должны перевести в обычном, а не повышенном, размере, поскольку эти дни не относятся к выходным или праздничным дням. Также период с 30 марта по 3 апреля не должно включаться в число дней отпуска.

В Минтруде напомнили, что работать на следующей недели будут все структуры жизнеобеспечения, магазины, аптеки, банки, транспорт, а также социальные фонды, государственные и муниципальные служащие.

Напомним, 25 марта в своем обращении президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что главное - это здоровье и безопасность граждан, и в связи с эпидемиологической ситуацией объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что на данный момент оснований для продления режима нерабочих дней в России из-за коронавируса пока нет

ИСТОЧНИК KP.RU