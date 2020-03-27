2020-03-27T13:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В России создана новая экспресс-система тестирования коронавируса

Новинка позволит определить тех, кто уже имеют иммунитет к новому вирусу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России создана новая экспресс-система тестирования коронавирусВ России создана новая экспресс-система тестирования коронавирусФото: REUTERS
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В России создана новая экспресс-система тестирования коронавирус, которая позволит в течение 3-х часов определить имеет ли человек иммунитет к новому коронавирусу COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзор Анна Попова.

Главный санитарный врач страны отметила, что уже на следующей недели новая тест-система поможет определить людей, в первую очередь медперсонал, которые уже имеют иммунитет к новому коронавирусу

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что этап регистрации проходят ещё три новых тест-системы для быстрого выявления коронавируса

Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что две частные лаборатории в России получили тест-системы для выявления коронавируса, а также отметили, что на данный момент наша страна является одним из лидеров по показателю числа проведенных исследований по отношению к числу подтвержденных случаев.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о решении правительства привлечь крупные частные лаборатории к проведению тестов на наличие коронавируса COVID-19. О готовности поучаствовать в тестировании заявила 141 лаборатория в 79 субъектах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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