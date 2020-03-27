Почти 20 тысяч пенсионеров Якутии уже получили социальную помощь за самоизоляцию

27 Март 2020 2020-03-27T13:28:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщает Министерство труда и социального развития Якутии, разовую адресную социальную помощь уже получили 19 822 неработающих пенсионера. Средства направлены на беззаявительной основе на расчетные счета или через Почту России. Выплата производится частями: 2000 рублей с начала режима самоизоляции и 2000 рублей по его завершению при условии соблюдения режима.

Ведомство отмечает, что тем неработающим пенсионерам, которые получают социальные выплаты или пенсии через Почту России, выплату доставят до 31 марта 2020 года.Работающие граждане в возрасте старше 65 лет, находящиеся в режиме самоизоляции, также на беззаявительной основе, получат выплаты после сверки списков с работодателями.

Режим самоизоляции для всех жителей Якутска с пригородами и поселка Жатай старше 65 лет ввел глава Якутии Айсен Николаев с 24 марта 2020 года. Сегодня он еще раз призвал старшее поколение не пренебрегать мерами предосторожности:

«Вчера я был в продуктовых магазинах и лично видел, что некоторые пожилые люди продолжают выходить из дома, в том числе за продуктами. Социальные работники сообщают, что пенсионеры приходят и просят выдать им справки на льготный проезд. Я хочу еще раз обратиться к вам, уважаемые наши родители, бабушки и дедушки! Именно для вас эта инфекция особенно опасна. Пожалуйста, оставайтесь дома! Продукты, лекарства, предметы первой необходимости вам помогут купить волонтеры, либо вы можете заказать доставку. Все социальные выплаты будут продлены автоматически, никаких справок предоставлять не нужно. По возможности не общайтесь с детьми и внуками лично, они могут быть носителями вируса. Нам всем нужно проявить терпение, чтобы распространение инфекции пошло на спад, чтобы избежать введения еще более жестких мер», - подчеркнул Айсен Николаев.