Министр здравоохранения в прямом эфире TikTok - о нерабочей неделе: "Наша задача - взять режим тишины"

27 Март 2020 2020-03-27T18:03:06+03:00

Михаил Мурашко в интервью kp.ru отметил, что гражданам не стоит бронировать дома отдыха и куда-либо выезжать

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля была дана гражданам для того, что минимизировать контакты.

- Поскольку основной пусть передачи воздушно капельный, и хотя общение в обычной жизни приносит нам радость, сейчас точно не доставит нам здоровье, - заявил он во время прямого эфира на канале Kp.ru В TikTok.

Он добавил, что даже во время распространения ОРВи и гриппа школы и детсады закрываются на карантин не для того, чтобы люди отдыхали, ходили в спортзалы и театры, а для того, чтобы минимизировать контакты между ними.

Мурашко призвал граждан не бронировать дома отдыха и санатории.

- Наша задача - взять режим тишины, - отметил он.

Напомним, в своем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет нерабочей. Гражданам рекомендовано находиться дома, при этом, их заработная плата будет сохранена.

ИСТОЧНИК KP.RU