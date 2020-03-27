В Самаре выписали из больницы первого больного коронавирусом

27 Март 2020 2020-03-27T18:31:51+03:00

Он находился под наблюдением медиков с начала марта, две недели

Изменить размер текста: A A

В Самарской области первого больного коронавирусом выписали из больницы №6. Здесь он с начала марта находился в инфекционном боксе, под наблюдением специалистов. Две недели понадобилось на лечение.

— Сейчас мужчина абсолютно здорово. Он может выйти на работу и безопасен для общества, — отметила заведующий инфекционным отделением больницы №6 Елена Кунцевич.

Известно, что мужчина заболел после возвращения из одной европейской страны. Сейчас он здоров, анализы показали отсутствие коронавируса. На данный момент в лечебных заведениях области остаются 13 человек, из них 1 ребенок. Только один пациент в состоянии средней тяжести. Напомним, что в регионе готовы 1500 коек для возможных больных, есть 1353 аппарата ИВЛ. По обеспеченности ими регион занимает второе место в стране