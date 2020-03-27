Диетолог рассказала, как не поправиться на карантине

27 Март 2020 2020-03-27T19:44:27+03:00

Диетолог рассказала, как держать себя в форме во время карантина Фото: Shutterstock

По её словам, лучший способ держать себя в форме - считать калории и делать упражнения

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Диетолог Елена Боровова рассказал, как сохранить хорошую физическую форму, находясь на карантине. По её мнению, лучший способ - считать калории. Просчитать свою норму достаточно легко. Для этого можно воспользоваться специальной формулой.

для мужчин: (10 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (г) + 5) × 1,2;

для женщин: (10 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) − 5 × возраст (г) − 161) × 1,2

1,2 - это коэффициент, соответствующий минимальной физической активности.

Полученное значение - это есть количество калорий, которые необходимы нам в течение дня.

Однако одного подсчета калорий, конечно, недостаточно. Кроме этого, надо обязательно выполнять физические упражнения. Диетолог рекомендует уделять этому, как минимум, 30 минут в день.

- Приседания, планка, гантели, отжимания, выпады — любые упражнения подойдут. В интернете очень много различных домашних онлайн-тренировок, - приводит слова Борововой телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU