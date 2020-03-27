Банк ПСБ объявил о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса

27 Март 2020 2020-03-27T20:08:01+03:00

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ПСБ поддержит предпринимателей, оказавшихся в трудной экономической ситуации из-за коронавируса. Банк запускает кредитные каникулы сроком до 3 месяцев для предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии - кафе, ресторанов, отелей, туристических фирм, развлекательных центров, фитнес-клубов, салонов красоты и других компаний, вынужденных временно приостановить свою работу из-за карантина.

Для предприятий малого и среднего бизнеса из других сфер будет применяться упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам. Кому и какую поддержку предоставлять, банк будет решать на индивидуальных условиях.

- ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса, - подчеркнул Константин Басманов, глава блока СМБ банка ПСБ. - Мы понимаем, в какой сложной ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому стараемся минимизировать их текущие расходы.

Для клиентов ПСБ, пользующихся кредитными продуктами «Без бумаг» и «Кредит Онлайн», в апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита. Ее можно провести без личного визита в банковский офиса. Кроме того, с 1 апреля по 31 мая банк не будет брать с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей комиссию за ведение расчетного счета, а также отменяет фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.