2020-03-27T20:15:36+03:00
Политика

Северная Македония присоединилась к НАТО

В понедельник, 30 марта, ее флаг поднимут над штаб-квартирой альянса
Юлия Кекова
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Северная Македония присоединилась к НАТО и стала 30-м членом альянса. 30 марта ее флаг поднимут над штаб-квартирой в Брюсселе. Об этом сообщается в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

- В пятницу, 27 марта 2020 года, США, как депозитарий договора, получили документ о присоединении Республики Северная Македония к Североатлантическому договору. Таким образом Северная Македония стала членом международной организации НАТО, - отметил шеф американской дипломатии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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