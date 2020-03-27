В Италии число жертв коронавируса достигло 969 человек за сутки
В Италии число погибших от коронавируса за сутки достигло 969 человек, установив новый рекорд. Всего в стране стали жертвами коронавируса 9 134 человека. Об этом сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
За сутки до этого власти Италии объявили о 662 смертях в стране, но позже власти Пьемонта уточнили, что в сводке не было указано 50 летальных исходов в регионе. РИА Новости сообщают, что данные об ошибочных подсчётах подтвердил и Аркури.
Предыдущим рекордом по количеству жертв за сутки стало 21 марта. Тогда скончались 793 человека.
Он также отметил, что за прошедшие сутки вылечились 589 человек, а всего выздоровевших уже 10 950 человек. Коронавирусом заражены 66 414 гражданина Италии, за прошедшие сутки их число увеличилось на 4 401 человека. Общее число заболевших с начала эпидемии в Италии превысило 86,4 тысячи человек.
Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе
ИСТОЧНИК KP.RU