2020-03-27T23:21:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Италии число жертв коронавируса достигло 969 человек за сутки

Всего в стране погибло уже 9 134 заражённых
Ася КУЗНЕЦОВА
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По данным на 27 марта, общее количество инфицированных в Италии составляет 86 498 человекПо данным на 27 марта, общее количество инфицированных в Италии составляет 86 498 человекФото: REUTERS
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В Италии число погибших от коронавируса за сутки достигло 969 человек, установив новый рекорд. Всего в стране стали жертвами коронавируса 9 134 человека. Об этом сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

За сутки до этого власти Италии объявили о 662 смертях в стране, но позже власти Пьемонта уточнили, что в сводке не было указано 50 летальных исходов в регионе. РИА Новости сообщают, что данные об ошибочных подсчётах подтвердил и Аркури.

Предыдущим рекордом по количеству жертв за сутки стало 21 марта. Тогда скончались 793 человека.

Он также отметил, что за прошедшие сутки вылечились 589 человек, а всего выздоровевших уже 10 950 человек. Коронавирусом заражены 66 414 гражданина Италии, за прошедшие сутки их число увеличилось на 4 401 человека. Общее число заболевших с начала эпидемии в Италии превысило 86,4 тысячи человек.

Коронавирус парализовал север Италии.По числу заболевших Италия поставила печальный рекорд и вышла на первое место в Европе

ИСТОЧНИК KP.RU

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