Украина в течение 15 дней получит от МВФ быстрый транш на $2 миллиарда

28 Март 2020 2020-03-28T04:46:26+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бюджет страны получит быстрый транш в размере 1,75 - 2 миллиардов долларов от Мирового валютного фонда после того, как выполнит условия МВФ по принятию закона о рынке земли и о не возврате неплатёжеспособных банков экс-владельцам.

- Мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, в течение где-то дней 15 мы получим первый быстрый транш, он будет около $1,75-2 млрд, я думаю, что будет $2 млрд, сразу в бюджет Украины. То есть не в Национальный банк, а сразу в бюджет Украины, и сможем поддержать наших людей, - заявил Зеленский журналистам после заседания фракции "Слуга народа".

По вопросу компромисса по земельной реформе, Зеленский отметил, что после принятия договорённостей, продажа государственной земли не произойдёт. Для физических лиц концентрация сокращена до 100 гектар. Закон для юридических лиц будет проработан в 2024 году, но президент Украины уточнил, что по нему юрлицам будет разрешено приобрести 10 тысяч гектар.

ИСТОЧНИК KP.RU