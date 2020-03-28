Умер исследователь русского языка Виталий Костомаров
В возрасте 90 лет умер президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталий Костомаров.
- Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов! Вчера умер президент Института Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров, - сказано в сообщении в Instagram-аккаунте вуза.
Виталий Костомаров родился в семье историка. Он окончил русское отделение филологического факультета МГУ, английское отделение переводческого факультета московского Института иностранных языков имени М. Тореза и аспирантуру Института языкознания АН СССР. Лауреат Госпремии СССР и премии президента России.
Костомаров был учеником знаменитого русского языковеда и литературоведа Виктора Виноградова и внёс огромный вклад в развитие российской науки.
Он был инициатором создания и первым ректором Государственного института русского языка имени Пушкина, который позже стал центром обучения русскому языку как иностранному. В СССР и в России институт выпустил сотни тысяч иностранных студентов, которые становились учёными-русистами и преподавателями русского языка.
ИСТОЧНИК KP.RU