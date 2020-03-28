2020-03-28T06:38:11+03:00
Общество

Умер исследователь русского языка Виталий Костомаров

Основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталий Костомаров скончался на 91-м году жизни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Умер президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталий Костомаров. Ему было 90 лет. Фото: Фотохроника ТАССУмер президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталий Костомаров. Ему было 90 лет. Фото: Фотохроника ТАСС
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В возрасте 90 лет умер президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталий Костомаров.

- Огромная и невосполнимая утрата для нас и всех русистов! Вчера умер президент Института Пушкина Виталий Григорьевич Костомаров, - сказано в сообщении в Instagram-аккаунте вуза.

Виталий Костомаров родился в семье историка. Он окончил русское отделение филологического факультета МГУ, английское отделение переводческого факультета московского Института иностранных языков имени М. Тореза и аспирантуру Института языкознания АН СССР. Лауреат Госпремии СССР и премии президента России.

Костомаров был учеником знаменитого русского языковеда и литературоведа Виктора Виноградова и внёс огромный вклад в развитие российской науки.

Он был инициатором создания и первым ректором Государственного института русского языка имени Пушкина, который позже стал центром обучения русскому языку как иностранному. В СССР и в России институт выпустил сотни тысяч иностранных студентов, которые становились учёными-русистами и преподавателями русского языка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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